Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Nemanja Matic potrebbe essere uno dei nomi più interessanti in chiave calciomercato nel mese di gennaio. E' legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2020, ma i red devils hanno l'opzione per rinnovargli il contratto per una ulteriore stagione, fino a giugno 2021. Ecco perché in Italia c'è chi sta seguendo con attenzione le vicende relative al suo futuro: c'è l'Inter (piace molto ad Antonio Conte), ma anche il Milan.

Bisognerà capire se a gennaio lo United lo lascerà partire ma, soprattutto, bisognerà trovare un accordo sull'ingaggio: Matic in questo momento guadagna 6.5 milioni di euro netti a stagione.