Toglietemi tutto ma non Maignan e Pavlovic. Il francese e il serbo sempre schierati da Amorim

Come nelle precedenti due partite, Ruben Amorim adotta un turnover massiccio rispetto all'ultima partita di campionato: Maignan, De Winter, Pavlovic, Musah e Moreira sono i cinque giocatori confermati rispetto alla partita contro l'Atalanta.

Maignan e Pavlovic gli stakanovisti. Gara dell'ex per il serbo

Non esiste turnover quando si tratta del capitano: Mike Maignan ha giocato fin qui tutti e 630' tra campionato ed Europa League, garantendo la solita sicurezza a tutto il reparto. Pavlovic è un altro iscritto alla categoria "Stakanov" della squadra: sempre in campo a prescindere dal modulo e sostituito solo negli ultimi 9 minuti della partita contro il Salisburgo. Giocatore ritenuto ormai importantissimo e il rinnovo fino al 2031 è il giusto premio.