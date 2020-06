Tomiyasu: "Voglio l'Europa con il Bologna e la medaglia alla prossima Olimpiade"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino del Bologna Takehiro Tomiyasu parla così del suo futuro.

Sabatini ha detto: Tomi è da Man United. Ma incedibile.

"L’ho sentito e mi fa molto piacere. A me interessa, in queste 12 partite, diventare un giocatore ancora più importante per il Bologna. E le voglio vivere come sempre: da guerriero. Perché lo devo al club e per l’obiettivo che vogliamo, l’Europa".

Europa col Bologna o una medaglia a Tokyo nella “sua” prossima Olimpiade?

"Scelgo entrambe: sono obiettivi veri e di enorme importanza".