TOP 100 TMW - Al quinto posto c'è Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al quinto posto c'è il centrocampista dell'Atalanta, Josip Ilicic

QUINTO POSTO - JOSIP ILICIC

Atalanta - Media Voto: 6,45

Una sorta di prestigiatore. L'Atalanta ha incominciato a svoltare quando Josip Ilicic, alla nona di campionato, è tornato sui livelli, già altissimi, della scorsa stagione. Probabilmente pure la sfuriata del Gasp, nel post partita contro la Sampdoria, ha contribuito a risvegliare lo sloveno, a inizio stagione fermo a causa di una infezione che poteva portare problemi anche più grossi. Da lì in poi, partendo proprio con la tripletta al Chievo Verona, i gol da contare sono stati tredici, più quelli in Coppa Italia fino alla finale. Alcuni voti altissimi, ben tre otto, ma anche un fare ondivago con un 4,5 e qualche insufficienza disseminata qui e là. È comunque la sua migliore annata da quando è in Italia.