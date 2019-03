TOP 100 TMW - Ecco Dybala e Gomez. Le posizioni dalla 60^ alla 56^

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 60^ alla 56^.

60 - Paulo Dybala (Juventus) 6.142 - L'arrivo estivo di Cristiano Ronaldo è stato più ingombrante del previsto, per la Joya. L'argentino, almeno inizialmente, ha sofferto la presenza in campo di CR7, vero e proprio accentratore di palloni nella fase offensiva. E infatti nel girone di andata sono stati soltanto due i gol messi a segno dal 10 bianconero. Nel girone di ritorno i suoi numeri stanno migliorando, anche se ancora probabilmente non si è visto il miglior Dybala.

Presenze: 25. Gol: 4. Assist: 6. Minuti giocati: 1711.

59 - Soualiho Meité (Torino) 6.145 - L'impatto del neo acquisto del Torino, nelle prime giornate stagionali, è stato decisamente importante. Tanto che il classe '94 non ha tardato a conquistarsi un posto da titolare nell'undici di Mazzarri. Poi l'entusiasmo si è via via spento, complice anche qualche cartellino di troppo, fino alle ultime giornate in cui ha perso il posto da titolare assoluto.

Presenze: 25. Gol: 2. Assist: 2. Minuti giocati: 1864.

58 - Jordan Veretout (Fiorentina) 6.145 - E' il motore del centrocampo della squadra di Stefano Pioli. L'avvio da regista, pur in posizione inedita, aveva regalato buone prestazioni, ma il francese risultava decisamente 'depotenziato' in fatto di assist e gol. E infatti nel girone di ritorno è tornato ad agire da interno nel centrocampo a 3. E' comunque una certezza della rosa viola.

Presenze: 24. Gol: 5. Assist: 3. Minuti giocati: 2134.

57 - Marco Parolo (Lazio) 6.152 - L'ennesima stagione giocata a buoni livelli da parte del centrocampista di Simone Inzaghi. Corsa, lavoro al servizio della squadra e i soliti inserimenti (con gol) lo rendono pedina preziosissima nello scacchiere biancoceleste, anche se ultimamente (complice l'esplosione di Correa) ha perso un po' di minutaggio.

Presenze: 23. Gol: 3. Assist: 2. Minuti giocati: 1868.

56 - Alejandro Gomez (Atalanta) 6.153 - Il capitano della Dea è oramai una certezza, per la Serie A. L'avvio di stagione è stato folgorante, col Papu che alla prima col Frosinone realizzò 2 gol e 2 assist. Le medie col proseguire della stagione si sono ovviamente abbassate, ma l'argentino resta sempre e comunque un intoccabile negli schemi di mister Gasperini.

Presenze: 26. Gol: 6. Assist: 8. Minuti giocati: 2164.