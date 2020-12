TOP 100 TMW - Il Papu è uomo mercato. E settimo in classifica

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al settimo posto c'è ALEJANDRO GOMEZ (media voto 6,6)

Il Papu è certamente il giocatore più chiacchierato in ambito mercato, non per le sue prestazioni in campo bensì per quello che è successo fuori, o meglio, all’interno dello spogliatoio. La ridda con Gasperini continua, anche a distanza, mentre sarà complicato trovare una squadra che voglia puntare forte su di lui. Ha 33 anni, chiede un contratto di due anni e mezzo - per circa 15 milioni lordi in totale - e ha comunque delle mire importanti: dopo avere giocato la Champions League, conquistandosela a Bergamo, è dura lasciarsi andare. In questa stagione è partito in maniera straordinaria, come tutta l’Atalanta, calando quando è entrato l’impegno continentale. La sua ultima prestazione contro la Juventus è stata più che buona, ma non abbastanza per lasciare un certo tipo di ricordo.

Serie A

10 partite, 4 gol, 2 assist, 670 minuti

Champions League

6 partite, 1 gol, 2 assist 452 minuti

I voti di TMW in campionato

Torino-Atalanta 8

Lazio-Atalanta 8

Atalanta-Cagliari 8

Napoli-Atalanta 6

Atalanta-Sampdoria 5,5

Crotone-Atalanta 6,5

Atalanta-Inter 6

Spezia-Atalanta 5

Atalanta-Hellas Verona 6

Juventus-Atalanta 7

