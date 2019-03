TOP 100 TMW - Romagnoli, meglio adesso. Le posizioni dalla 70^ alla 66^

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 70^ alla 66^.

70 - Lukasz Skorupski (Bologna) 6.125 - Stagione non semplice, ma si sta comunque confermando all'altezza del compito. E della Serie A perché i problemi di un Bologna in piena bagarre salvezza non passano certo per il suo portiere titolare che spesso ha salvato capre e cavoli. A confermarlo anche i numeri: il Bologna ha subito fin qui 40, solo uno in più della Roma, sua ex squadra.

Presenze: 28. Gol subiti: 41. Minuti giocatori: 2520.

69 - Alessio Romagnoli (Milan) 6.13 - Nel 2019 la difesa del Milan ha cambiato volto, semplicemente imperforabile prima del derby di domenica. Che fatica però nel girone d'andata, quando il Milan è spesso andato in apnea e anche l'allenatore Gennaro Gattuso è stato più e più volte messo in discussione.

Presenze: 23. Gol: 2. Assist: 0. Minuti giocati: 2070.

69 - Ionut Andrei Radu (Genoa) 6.13 - Partenza incerta, ma il Genoa ha sempre creduto in lui e l'ha ben presto trasformato nel portiere titolare. Adesso i risultati stanno arrivando: non è facile per un portiere classe '97 imporsi con la facilità che sta mostrando l'estremo difensore rumeno.

Presenze: 12. Gol subiti: 31. Minuti giocati: 2070.

67 - Riccardo Saponara (Saponara) 6.131 - Una stagione regolare dopo anni di alti e bassi. Con Marco Giampaolo che nel suo scacchiere tattico esalta la figura del trequartista Saponara può esprimersi al meglio delle sue potenzialità. E lo fa spesso, anche se non è sempre titolare.

Presenze: 19. Gol: 2. Assist: 4. Minuti giocati: 796.

66 - Koffi Djidji (Torino) 6.133 - Una sorpresa. Arrivato tra lo scetticismo generale, ha conquistato titoli e fiducia passo dopo passo. Non è sempre titolare, ma quando gioca per Mazzarri la sua presenza è garanzia di affidabilità.

Presenze: 15. Gol: 0. Assist: 0. Minuti giocati: 1291.