Top 50 di Serie A - 9° Castrovilli: primo ballerino alla Scala del calcio

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Federico De Luca

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

9 - GAETANO CASTROVILLI

Fiorentina, media voto 6,71

È il volto giovane, la sorpresa della Fiorentina e con ottime probabilità anche dell'intero campionato. Due anni fa, di questi tempi, Gaetano Castrovilli sgomitava per conquistare spazio nella Cremonese in Serie B; l'anno scorso era ormai affermato, ma pur sempre nelle fila dei grigiorossi. Montella gli ha dato fiducia e per tenerlo sempre in campo sta di fatto sacrificando Benassi, l'anno scorso il top scorer dei viola in campionato. Il classe '97 di Minervino Murge ha conquistato il tecnico con i suoi numeri in precampionato. E poi di domenica in domenica ripaga chi crede in lui.

Gran ballo alla Scala del calcio. La serata da incorniciare, senza dubbi, è quella della partita contro il Milan. Gol a San Siro, per lui che da ragazzino simpatizzava per i rossoneri e studiava (anche) per un futuro da ballerino professionista. Si è preso la Serie A, probabilmente a stretto giro di posta si prenderà anche la Nazionale. Il nono posto per media voto in questo avvio di stagione non è certo poco.

Il campionato di Castrovilli

Presenze: 7

Minuti giocati: 600

Gol: 1

Assist: 1

Miglior voto: 7,5 vs Milan

Peggior voto: 6,5 (quattro partite)