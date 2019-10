Top 50 di Serie A - Dzeko all'8° posto: Edin non lascia, anzi raddoppia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

8 - EDIN DZEKO

Roma, media voto 6,71

Inter? No, grazie. In estate Edin Dzeko è stato corteggiato a lungo dai nerazzurri, e anche a un passo dal trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Poi ha firmato, un po' a sorpresa, il rinnovo con la Roma e si è tenuto stretto il suo ruolo, sempre più leader anche dopo il passaggio da Di Francesco/Ranieri a Fonseca. Ha dato subito un messaggio con la gran prova contro il Genoa, poi tanti gol pesanti: decisivi, per trovare i tre punti, quelli al Bologna e al Lecce.

Non lascia, anzi raddoppia. La concorrenza di Kalinic fa il solletico al bosniaco, che ha giocato tutti i minuti della Roma in questo avvio di campionato. Alla settima giornata, non era mai successo con la maglia dei capitolini.

Il campionato di Dzeko

Presenze: 7

Minuti giocati: 630

Gol: 4

Assist: 1

Miglior voto: 7,5 vs Genoa

Peggior voto: 6 (vs Atalanta e Cagliari)