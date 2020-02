vedi letture

TOP NEWS Ore 13 - Allarme Coronavirus, gli aggiornamenti della mattina. Il Man City fa ricorso

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

Napoli, report medico su Mertens: forte trauma contusivo alla caviglia destra - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE - Allarme Coronavirus - No a Juve-Inter in chiaro. A Vercelli la doccia si fa a casa - Leggi la news, CLICCA QUI!

UEFA: "Inter-Ludogorets a porte chiuse. Monitoriamo la situazione Coronavirus" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Maradona: "Messi al Napoli non farebbe ciò che ho fatto io. Arriva in un San Paolo in decadenza" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE - Champions, stasera Lione-Juventus: le probabili formazioni e le ultime sulla gara - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fair Play Finanziario, il Manchester City ricorre contro la sentenza della UEFA - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Roma, le immagini della rifinitura in vista del Gent: anche Petrachi a bordo campo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus-Inter in chiaro per tutti? Sky si era proposta ma la Legge Melandri non lo prevede - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Handanovic corre verso la Juventus: entro domani gli esami per il via libera - Leggi la news, CLICCA QUI!