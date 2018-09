TOP NEWS Ore 13 - Di Francesco e Monchi sulla graticola. Sogno Conte

Il protagonista che non ti aspetti. Forte, certo, ma cresciuto talmente tanto negli ultimi mesi da diventare un elemento imprescindibile anche per una delle Juventus più forti di sempre: chi si aspettava due mesi fa un Federico Bernardeschi su questi livelli? Difficile dirlo, probabilmente...

Le pagelle dell'Arsenal - Cech migliore in campo, delude Xhaka

Liga, il Barcellona pareggia in 10 contro il Girona: espulso Lenglet

Le pagelle del Barcellona - Sempre Messi. Prima da incubo per Lenglet

Le pagelle del Girona - Stuani mattatore, Portu non si ferma mai

Francia, Deschamps difende Pogba: "Non è egoista né individualista"

Saint-Etienne, nuovo infortunio muscolare per Debuchy

Man City, gli Wolves fissano il prezzo per Neves: 120 milioni di euro

Atletico, Griezmann sul gran rifiuto al Barça: "Non ci dormivo la notte"

Polemica VAR in Barça-Girona, Sport: "BarVARidad"

As apre col pareggio del Barça: "Gironazo al Camp Nou"

Manchester United, in arrivo il rinnovo di contratto di Smalling

Il Wolverhampton non molla: Ruben Neves ha una valutazione a tre cifre

Un nuovo Balotelli per Vieira: allenamenti alle 7.30 per migliorare la forma

Napoli, De Laurentiis pensa a un ruolo di manager per Ancelotti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in crisi, Pallotta mette sotto accusa il mercato di Monchi - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in crisi, il sogno per la panchina è Conte - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in crisi, i tre nomi possibili per il dopo Di Francesco - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy