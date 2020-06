TOP NEWS ore 13 - Hakimi a Milano per le visite. Caos Livorno: non rinnovati i contratti

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

TMW - Inter, Hakimi atterrato a Milano: ora visite all'Humanitas, poi idoneità

TMW - Inter, prima parte di visite terminate per Hakimi: a breve al CONI per l'idoneità

TMW - Terremoto in casa Livorno, Spinelli non proroga i contratti: via subito 18 giocatori!

ESCLUSIVA TMW - Terremoto Livorno, Spinelli: "Oramai siamo in C. Via tutti i giocatori in scadenza"

Milan-Donnarumma, contatti per il rinnovo. Si discute sui bonus e sulla clausola rescissoria

Corriere dello Sport - Balo col mal di schiena. Tutta colpa delle montagne russe

TMW - Colpo da 90 del Benevento: iniziate le visite mediche di Remy a Villa Stuart

Pjanic-Barça e Arthur-Juventus, per Sport "scacco matto dei blaugrana ai bianconeri"

ESCLUSIVA TMW - Ag. Osimhen: "Napoli, perché no? Tanti contatti, ma non l'hanno già prenotato"

TMW - Napoli, Osimhen appena arrivato in città insieme agli agenti: ora il summit col club