TOP NEWS Ore 13 - Prandelli-Genoa. Inter, Marotta su Milinkovic e Chiesa

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata.

UFFICIALE Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. Svelato lo staff

Genoa, Preziosi: "Prandelli metterà a posto le cose. Rinforzi a gennaio"

LIVE - È il giorno di #JuveInter: le ultime sulle formazioni

Roma, Di Francesco: "Infortuni? Servirebbe una preghiera"

Marotta rifà l'Inter: Milinkovic-Savic più Chiesa nell'undici titolare

Juventus, poker di obiettivi per l'estate: da De Ligt a Isco, con Pogba

Roma, Karsdorp può tornare al Feyenoord a gennaio

Lazio, caccia all'esterno destro: Zappacosta o Darmian per gennaio

Milan, arriva Paquetà: il brasiliano sarà a San Siro per la sfida al Torino

Pellissier a Un giorno da Pecora: ''Mussolini ha fatto anche cose belle..."

Milan, Ibrahimovic in stand by: le condizioni fisiche non convincono