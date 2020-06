TOP NEWS ore 17 - Juve, ecco Arthur. Rinnovano Chiellini e Buffon. Hakimi domani a Milano

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Milan, Ramadani atteso in città per parlare di Jovic - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Serie A, giudice sportivo: una giornata e ammenda a Kucka. Un turno ad altri sei - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan, dal Brasile: sondaggio per Liziero del San Paolo. Clausola rescissoria da 50 milioni - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, per Piatek ipotesi prestito biennale con obbligo di riscatto - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

La Juventus su Pinamonti. Contatti con Raiola: l'Inter potrebbe "lasciarlo" andare - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Juve-Barcellona, fatta per lo scambio Pjanic-Arthur: l'annuncio del Barça - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Milan, concluso l'incontro con l'agente di Calabria - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Arthur-Juve, il tecnico del Gremio: "Non avete idea del suo talento. 40 milioni? Pochi" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Inter, accordo totale per l'arrivo di Hakimi. Domani il marocchino a Milano - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Arthur è un giocatore della Juventus. 72 milioni più 10 di bonus al Barcellona - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Damiano Tommasi si dimette dalla presidenza dell'AssoCalciatori - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, Barone porterà la chiamata del VAR in Lega: obiettivo battaglia comune - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma-Smalling, c'è il via libera dello United per la A. Ma non per l'Europa League - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

LIVE TMW - Genoa-Juve, Sarri: "Arthur? Per adesso non penso al mercato" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!