TOP NEWS Ore 17 - Marcia indietro Emre Can. Parma, Faggiano rinnova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del tardo pomeriggio:

Juve, Emre Can: "Per rispetto non dico più nulla. Continuo a combattere" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, retroscena di mercato: l'Eintracht ha rifiutato 40 mln per Kostic - Leggi la news, CLICCA QUI!

Thuram sul razzismo in Italia: "Chi comanda non lo considera grave" - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Parma, il ds Faggiano rinnova fino al 2022 - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Parma, Faggiano: "Inglese è voluto restare qui a tutti i costi" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Sassuolo, Defrel: "Qui per De Zerbi e perché c'è una squadra forte" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Carnevali: "Al mercato del Sassuolo do un 8" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Diritti TV, Fiorentina, Torino e Chievo chiedono risarcimento a IMG - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: Real Madrid, rescissione con il centrocampista Lucas Silva - Leggi la news, CLICCA QUI!