Chiacchierata di mercato con Tonci Martic, uno dei più importanti procuratori croati presente al WyScout Forum 2018 di Amsterdam. Argomento principale il ritorno in campo di Ivan Stinic, terzino del Milan che questa settimana è tornato ad allenarsi: "Non ha mai pensato al ritiro,...

Juventus, se parte Mandzukic nuovo assalto per Chiesa

Inter, Spalletti: "Il Var non è più in discussione"

Ag. Piatek: "Per il Genoa era la prima scelta. Futuro? Siamo calmi"

Rizzoli su Benatia in Milan-Juve: "Rosso? È soggettivo"

Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio”

Badiani: "Immobile va servito. Milinkovic? Ancora non top"

Lazio, Lotito: "Crescita esponenziale. Gli obiettivi non si dichiarano"

WyScout, Empoli: per l'attacco c'è l'idea Buksa del Pogon

Milan, Bonaventura negli USA per operarsi. Stagione finita

Milan, summit con Raiola per Ibra durato 4 ore

Milan, Paredes in cima alla lista per sostituire Biglia. Alternative dal Barça

TOP NEWS ore 17 - Milan-Raiola per Ibra. Gascoigne nei guai

WyScout nella casa di De Ligt. L'Ajax non si smuove dai 50 mln

Ds Sagan Tosu: "Sogno di portare Gigi Buffon in Giappone"

Under 21, Italia-Germania: tornano Orsolini e Locatelli dal primo minuto

Bonucci e la contestazione: "Avrei voluto non sentirla con la Nazionale"

Dossena: "Italia in crescita. Ma siamo distanti dalle big"

TMW - Inter, Spalletti: "Il Var non è più in discussione" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ag. Piatek: "Per il Genoa era la prima scelta. Futuro? Siamo calmi" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Rizzoli su Benatia in Milan-Juve: "Rosso? È soggettivo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Avv.Correia: “Herrera via dal Porto. Cina su Salvio” - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Bonaventura negli USA per operarsi. Stagione finita - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, Lotito: "Crescita esponenziale. Gli obiettivi non si dichiarano" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Gascoigne di nuovo nei guai: denunciato da una donna per molestie - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, summit con Raiola per Ibra durato 4 ore - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy