TOP NEWS ore 17 - PSG e Chelsea su Higuain. Italia senza Immobile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del primo pomeriggio.

LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Non possiamo riscattare Rafinha e Cancelo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus, nessuna proposta per Higuain. Occhio a PSG e Chelsea - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ancelotti al Napoli, il legale: "Convinto dalla chiarezza di De Laurentiis" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Italia, Immobile lascia il ritiro nel pomeriggio - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sassuolo, l'Atletico Madrid sulle tracce di Pol Lirola - Leggi la news, CLICCA QUI!

Italia, Mancini: "Balo? Non lo vedevo da 4 anni. Credo sia più maturo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Bologna, Saputo: "Ciclo Donadoni era concluso dopo tre anni" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, United più freddo su Milinkovic: no a 100 milioni per una riserva - Leggi la news, CLICCA QUI!

Ufficializzate le date di EURO 2020: il 12 giugno a Roma la gara inaugurale - Leggi la news, CLICCA QUI!