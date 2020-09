TOP NEWS ore 24 - Juve, opzione Giroud. Il Milan saluta André Silva e attende Rebic

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Juventus, tra le possibili alternative in caso di fumata nera con Suarez c'è Giroud - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Il Napoli chiede 35 milioni per Milik: nella trattativa con la Roma non c'è più Under - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Pjanic è arrivato a Barcellona. Comincia la nuova avventura per il regista bosniaco - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, Dan e Ryan Friedkin incontrano la squadra. La foto dagli spogliatoi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Alberto Moreno va ko nel Villarreal: il Sottomarino Giallo chiede De Sciglio alla Juventus - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Napoli, Rrahmani valuta l'attacco: "Qui sono tutti forti. E Osimhen vuole fare sempre gol" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Kante sempre più lontano. L'alternativa potrebbe essere Seri del Fulham - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

UFFICIALE: Milan, Andrè Silva saluta e passa definitivamente all'Eintracht Francoforte - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Muriqi e la Lazio, affare a un passo ma si allungano i tempi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Higuain, è addio alla Juventus: buonuscita intorno ai 4 milioni. Andrà all'Inter Miami - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Inter, dopo l’addio di Godin possibile offensiva per Acerbi: la situazione - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Sassuolo, De Zerbi stuzzica: "Il mercato non deve essere per forza solo in uscita..." - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Milan, via André Silva e arriva Rebic. Fatta per il riscatto del croato - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TOP NEWS Ore 13 - De Laurentiis positivo al Covid-19. Roma, accordo tra Florenzi e il PSG - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TOP NEWS ore 17 - Cagliari su Godin, tutte le ultime. Florenzi se ne va a Parigi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!