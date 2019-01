Torino, ag. Millico: "Il suo momento arriverà. Vale tanto, lo vedrete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gaetano Paolillo, agente del gioiello del Torino Vincenzo Millico parla così a Tuttosport del pazzesco rendimento del granata in Primavera (21 gol in 14 gare) e delle zero presenze in Prima Squadra: "In Inghilterra o in Olanda sarebbe già titolare, ma è tutta una questione di mentalità. In Italia fatichiamo da questo punto di vista, ma con Mancini il vento sta cambiando e Zaniolo lo dimostra.... Il suo momento arriverà: il Toro crede in lui, la pazienza verrà ripagata. Quanto vale? Sicuramente tanti milioni, ma lascio che la valutazione la faccia il mercato: appena esordirà in Serie A, non passerà inosservato. Vedrete!".