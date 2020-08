Torino, alla ricerca della qualità

Alla ricerca di un regista. Anche questa è una missione di mercato che il Torino di Giampaolo vuole portare avanti nella sessione che abbiamo iniziato ad affrontare. Diversi sono i nomi presi in considerazione, a partire dalle opzioni più raggiungibili come quelle legate a Petriccione e Mancosu, passando per quelle più complicate e dispendiose. Una di queste corrisponde al profilo di Lucas Biglia. Come rivelato nella serata di ieri da Sportitalia, l’argentino del Milan rappresenta una delle prime scelte per il neo allenatore granata e stante la volontà rossonera di privarsi dell’ex metronomo della Lazio, le possibilità di arrivare a dama sembrano piuttosto concrete.