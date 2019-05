Torino, Baselli: "Crediamo all'Europa. Sarà un grande ciclo granata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino continua a sognare l'Europa e il centrocampista granata Daniele Baselli ha parlato a La Gazzetta dello Sport, spiegando come la qualificazione alle coppe potrebbe rendere indimenticabile la stagione del Toro: "Sarebbe da dieci in pagella" ha affermato l'ex Atalanta che chiaramente spera ancora di poter raggiungere il traguardo, nonostante la vittoria della Lazio in Coppa Italia che ha tolto di mezzo il settimo posto: "Poteva essere un'opportunità in più".

Vietato mollare - Baselli ha parlato anche della volontà della squadra di continuare a crederci fino alla fine: "Non molleremo un centimetro, ma in ogni caso abbiamo gettato le basi per un grande ciclo in futuro. Mazzarri e Cairo sono stati decisivi".