Torino, Belotti: “Giampaolo ama lavorare sul possesso. Sarebbe un onore arrivare a Gabetto”

Il centravanti del Torino Andrea Belotti si è così espresso a Sky Sport sulla ritorno in campo della sua squadra oggi contro la Fiorentina: "C'è un nuovo allenatore che ama giocare a calcio, infatti abbiamo lavorato tanto sul possesso di palla finora. Ho visto netti miglioramenti, sono fiducioso. Gol in Serie A? Sarebbe un onore raggiungere Gabetto. Farò il possibile per andare in doppia cifra, perché significherebbe aiutare il Torino a raggiungere obiettivi importanti".