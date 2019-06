Torino, caccia al trequartista: gli obiettivi sono Verdi e Caprari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato d'attacco del Torino. Il nuovo ds Bava vorrebbe accontentare Mazzarri, che ha chiesto un trequartista per completare il reparto: i nomi sono sempre quelli di Gianluca Caprari e di Simone Verdi. Per entrambi tuttavia c'è una richiesta da oltre 20 milioni di euro, una cifra che al momento i granata non hanno intenzione di spendere.