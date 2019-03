© foto di Federico Gaetano

Dopo 599 minuti si interrompe l'imbattibilità di Salvatore Sirigu. Il portiere granata, dopo aver salvato due volte il risultato (prima su Gori, poi su Paganini), viene battuto dal colpo di testa dell'esterno di casa, che al 42' sfrutta al meglio un corner battuto dalla destra da Ciano. Una striscia comunque straordinaria per l'ex estremo difensore del Paris Saint-Germain e per tutto il Torino, che ora deve affidarsi agli attaccanti per ribaltare il punteggio.