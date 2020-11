Torino-Crotone, le formazioni ufficiali: Lukic alle spalle di Belotti, Stroppa ritrova Cigarini

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Crotone, in campo alle 15 per la 7^ giornata di Serie A. Mister Giampaolo si affida al suo uomo migliore, il Gallo Belotti, supportato da Verdi e Lukic. A centrocampo c'è Meité, in difesa torna Vojvoda. Tutto confermato nel Crotone: Cigarini torna dopo la classifica, Marrone vince il ballottaggio con Djidji in difesa.

TORINO 4-3-1-2: Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic , Segre, Gojak, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Buongiorno. All.: Giampaolo

CROTONE 3-5-2: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P.Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa , 22 Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo. All. Stroppa