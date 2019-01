Torino, Falque: "Le tante assenze? Abbiamo fiducia di tutti"

© foto di Federico Gaetano

Prima di scendere in campo contro la Roma, l'attaccante del Torino Iago Falque ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport

Oggi ci sono tante assenze...

"Abbiamo una squadra forte, sia negli undici ma anche chi gioca di meno. Abbiamo una rosa importante. Ansaldi a centrocampo? Ha giocato in campionati importanti, ha esperienza. Abbiamo fiducia in tutti. Oggi chi ha giocato di meno dimostrerà di essere all'altezza, come accade in ogni allenamento"

Sul suo passato alla Roma:

"È stata una bella esperienza, questa città mi piace tanto, ma oggi avrò testa solo per il Torino, vogliamo fare bene".