Torino, i tifosi chiedono a Iago di restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Stampa parla della situazione di Iago Falque, esterno del Torino appetito da Genoa e Spal. Quest'ultima sembra la destinazione più plausibile, dopo che Mazzarri lo ha tolto dal novero dei titolari. Lo spagnolo non sente la fiducia del club, ma quella dei tifosi sì: per questo non c'è ancora l'ok a un suo possibile trasferimento, perché indossa il dieci e la tifoseria gli chiede di restare. Ma il futuro sembra sempre più lontano da Torino, almeno per i prossimi mesi.