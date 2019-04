Torino, idea Vagnati per il post Petrachi

Fonte: Sportitalia

La rottura tra Cairo e Petrachi, di fatto ufficializzata dal comunicato stampa del direttore sportivo granata, apre la corsa non solo alla destinazione del dirigente salentino, da tempo accostato alla Roma, ma anche al suo possibile successore alla guida delle operazioni in casa Torino. Tra le possibilità sondate, oltre a quella relativa alla promozione di Bava visto l’ottimo lavoro svolto alla guida del settore giovanile, c’è anche quella di puntare su un profilo giovane ma apprezzato dalla proprietà come Davide Vagnati. Il direttore sportivo della Spal, infatti, è tra i professionisti che la proprietà del Torino sta studiando con maggiore attenzione.