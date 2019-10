Torino, il dubbio tattico per l'attacco: tridente oppure no?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ la conformazione avanzata il vero nodo da sciogliere per il futuro prossimo del Torino di Mazzarri. Le ultime settimane prima della sosta hanno lasciato spazio al neo acquisto Verdi, che sembra avere costruito una buona intesa con Belotti al contrario di quanto accaduto nell’occasione in cui era stato schierato assieme al Gallo e a Simone Zaza. La scelta del tecnico di San Vincenzo potrebbe allora essere quella di affiancare all’ex giocatore del Napoli ed al capitano dei granata la qualità di Iago Falque. Smaltito il recente problema fisico lo spagnolo sembra rappresentare la soluzione ideale per garantire idee ed equilibrio allo schieramento dei piemontesi, magari già a partire dalla gara contro l’Udinese. In alternativa, la scelta potrebbe essere quella di disegnare un più raccolto 3-5-2 con Baselli, Meite e Rincon sulla mediana assieme ad Ansaldi e De Silvestri. Insomma, un ventaglio di scelte ampio, per uno schieramento ancora da decifrare.