Torino, il primo nome per la panchina del prossimo campionato è quello di Giampaolo

Novità di Sportmediaset su colui che dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Torino: con la posizione dell'attuale tecnico Moreno Longo, subentrato a Mazzarri ma non in grado di dare il cambio di marcia sperato, ancora in bilico, le idee per il futuro, al momento, sembrano vedere in vantaggio su tutti gli altri l'ex milanista Marco Giampaolo, che sarebbe dunque la prima scelta della dirigenza granata in caso di cambio.