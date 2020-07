Torino, Longo e la vittoria sul Brescia: "Tutti pensano sia scontata, ma non è così"

"Si torna a vincere, che è sempre salutare". Ai canali ufficiali del Torino, Moreno Longo analizza così il successo sul Brescia: "Era una partita che era una trappola: tutti pensano sia scontato, ma non è. Ci sono squadre che non hanno niente da perdere, al contrario nostro. Andare sotto ci poteva complicare la vita, invece la squadra è rimasta lucida e ha continuato a creare i presupposti per ribaltarla".

Ha parlato alla squadra direttamente in campo.

"Di solito lo facciamo nello spogliatoio, a volte non lo facciamo. Abbiamo preferito farlo in campo, ho voluto dirgliele in quel momento perché ci sono sensazioni che devi esternare in determinati momenti".