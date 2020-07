Torino, Longo: "Millico ed Edera fuori per motivi disciplinari. Avuti atteggiamenti sbagliati"

vedi letture

Torino sconfitto in casa dalla Roma ma protagonista comunque di una buona prestazione. Nel post partita Moreno Longo, tecnico dei granata ha spiegato l'assenza di Vincenzo Millico e Simone Edera per il match contro i giallorossi: "Sono stati esclusi dalla lista dei convocati per motivi disciplinari. Spero possa servire loro per una crescita personale. Perché come dico sempre non servono solo le qualità tecniche e certi atteggiamenti umani non si possono sbagliare".