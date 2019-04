© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe esserci una importante novità di formazione nel Milan che affronterà domani il Torino. Secondo Sky Sport, infatti, Gennaro Gattuso avrebbe provato Cutrone al centro dell'attacco, con Suso e Calhanoglu esterni. Si prospetta la panchina, dunque, per Krzysztof Piatek, così come per Caldara e Abate. Paquetà è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Questo l'11 che dovrebbe scendere in campo all'Olimpico-Grande Torino: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.