Torino, nervosismo sintomo di ambizione rinnovata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nervosismo da grandi obiettivi. Nonostante il silenzio eloquente di Walter Mazzarri e la furia di Urbano Cairo, in casa Torino ci sono diversi margini per essere soddisfatti. Anzitutto per la piega di una stagione che da tempo non garantiva ai granata la possibilità tangibile di coltivare sogni ai massimi livelli, senza tralasciare i programmi che andranno a coinvolgere il tecnico di San Vincenzo quale architrave di un progetto a lunga scadenza. Unità di intenti basata sulla partecipazione del presidente, solerte nel rammentare la presenza di una società che ha spesso dovuto fare i conti con corteggiamenti illustri e danarosi nei confronti dei propri pezzi pregiati dentro e fuori dal campo e che quando ne ha avuto la possibilità ha avuto la forza di proseguire per la sua strada. Ora la chiamata alle armi dello stesso Cairo, strenuo difensore delle ragioni dei suoi e consapevolmente vivo nel dare la prova della volontà di raddoppiare, comunque cambi la struttura granata, al termine della stagione. Per questo non è utopico ipotizzare anche i granata tra i candidati a profili di rilievo che si sono messi in luce in stagione, mettendoli magari in competizione con società che sembrerebbero avere programmi di spesa più elevati. A partire da Lazzari, passando per Cutrone. Il Torino è in corsa, e non ha intenzione di scendere dal vagone delle ambizioni rinnovate.