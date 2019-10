© foto di Insidefoto/Image Sport

Spunta un nuovo nome per la mediana del Torino in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma attualmente in prestito al Galatasaray. L'intenzione del club granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, è di tentare subito l'assalto in inverno anche se i rapporti tesi fra Cairo e Petrachi sono tutt'altro che cordiali e il giocatore è attualmente impegnato in Champions League.