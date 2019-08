© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È partita la volata per Federico Dimarco al Torino, il preferito sulla sinistra per completare la batteria degli esterni granata, rivela la Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha dato l’ok, si lavora con l’Inter per definire l’intesa sulla formula: discrete speranze che l’affare possa decollare la settimana prossima, ma molto dipenderà anche dall'affare Biraghi-Dalbert che i nerazzurri stanno portando avanti con la Giorentina.