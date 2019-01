Torino, piace Maher. Possibile affondo entro il 31 gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adam Maher (25) è nel mirino di Walter Mazzarri per il suo Torino. Tuttosport scrive che i granata seguono il centrocampista in scadenza a giugno con l'AZ Alkmaar, che potrà dunque essere tesserato a parametro zero. Possibile un tentativo per gennaio, in quanto il tecnico dei piemontesi ha perso Roberto Soriano (27), ceduto al Bologna. Nato in Marocco, Maher è stato naturalizzato olandese e vanta cinque presenze - maturate tra il 2012 e il 2013 - con la nazionale orange.