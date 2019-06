UFFICIALE: Utrecht, preso il centrocampista Maher. Era seguito in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In scadenza di contratto con l'AZ Alkmaar, il centrocampista olandese Adam Maher si è legato all'Utrecht. Contratto triennale per il giocatore, finito nel mirino anche di squadre di Serie A (LINK)negli ultimi mesi. 25 anni, 5 presenze con la nazionale olandese, nell'ultima stagione in Eredivisie ha raccolto 25 presenze, segnando una rete.