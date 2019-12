© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Obiettivo rinnovo per Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'idea di Urbano Cairo è quella di prolungare il contratto del capitano granata di un anno, ovvero fino al 2023, per dare un segnale all'ambiente di ambizione per il futuro ma anche per tutela nel caso in cui dovesse arrivare la cessione nel corso dei prossimi mesi.