Torino, prosegue il ballo degli esterni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ballo degli esterni caratterizza momentaneamente il mercato del Torino. Il club granata sta infatti cercando sul mercato dei profili potenzialmente utili al gioco di Mazzarri, da sempre fondato su un lavoro certosino degli interpreti cui sono assegnate le corsie laterali. Se per Lazzari la richiesta della Spal resta proibitiva, va ricordato come anche per Mario Rui la concorrenza sia aumentata in maniera considerevole coinvolgendo perfino il Milan. Proprio dai rossoneri potrebbe dunque arrivare un assist per il futuro di Laxalt, tutt’altro che intoccabile per i progetti tattici rossoneri, mentre restano calde le piste legate ai nomi di Ouwejan e Murru.