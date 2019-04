Torino-Sampdoria 2-0 al 45': dominio granata e doppio Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Torino-Sampdoria. Al termine dei primi 45 minuti la squadra di Mazzarri conduce 2-0 grazie alla doppietta di Belotti.

DOMINIO TORO - Inizio con il turbo inserito per il Torino, con la Samp schiacciata nella propria metà campo. La prima occasione è per Rincon, che dopo neanche due minuti ruba un bel pallone e si invola verso l'area di rigori blucerchiata: la sua conclusione dal limite finisce fuori non di molto. Al minuti numero 13 Baselli, con un colpo di testa ravvicinato, colpisce il palo. L'arbitro però, con il supporto del VAR assegna un calcio di punizione alla Samp per un fallo in attacco del centrocampista granata.

IL GALLO SBLOCCA DI TESTA - Dopo una mezz'ora di dominio, arriva anche il meritato vantaggio del Torino. Cross perfetto di De Silvestri, Belotti prende il tempo a Bereszynski e di testa batte Audero. Undicesimo gol in campionato per la punta del Torino.

STOP PER COLLEY - Nel finale del primo tempo, Giampaolo è costretto al primo cambio: fuori Colley per un problema fisico, dentro Tonelli.

RISCHIA ANDERSEN, VAR DECISIVO - Al minuto numero 43 l'arbitro Maresca viene richiamato da Aureliano per rivedere un contatto in area di rigore fra Andersen e Belotti. Dopo la revisione al VAR l'arbitro assegna un calcio di punizione per il Torino.

BELOTTI RADDOPPIA - Il dominio del Toro continua, la squadra di Mazzarri trova anche il raddoppio, ancora con il gallo Belotti. L'attaccante granata prende palla in mezzo al campo, si invola verso l'area e tocca per Ansaldi. L'argentino mette in mezzo, Andersen riesce solo a deviare ma sul pallone si fionda Belotti che scarica la palla in rete. Rete numero 12 in campionato per la punta del Toro.