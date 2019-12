Torino, silenzio tombale di Cairo sul rinnovo di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silenzio tombale di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul fronte rinnovo di Walter Mazzarri. A spiegarlo è Tuttosport che ricorda le promesse annunciate di volere prolungare con il tecnico toscano, intenzioni che all'atto pratico non sono ancora messe in archivio. Anzi, sulla sua testa incomincia a pendere la spada di Damocle dell'esonero, ipotesi che per ora è rientrata, un po' per la ritrosia di Cairo di investire su un altro allenatore, un po' per le vittorie contro Brescia e Genoa.