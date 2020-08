Torino, Vagnati racconta il colpo Ricardo Rodriguez: "Al Milan aveva una situazione borderline..."

vedi letture

Il ds del Torino, Davide Vagnati, ha presentato così in conferenza stampa il suo primo acquisto Ricardo Rodriguez, laterale svizzero appena arrivato dal Milan a titolo definitivo: "È la mia prima presentazione di un nuovo giocatore del Toro, sono felice che questo primo trasferimento sia Ricardo. Parliamo di un calciatore importante che ha fatto due Mondiali, più di 90 partite al Milan, ha esperienza in campo europeo, ha giocato in Bundesliga... Ma soprattutto ha una consapevolezza del suo lavoro: devi essere prima uomo e avere dei requisiti, e Ricardo li sposa in pieno. Lo dico con il cuore: oltre a tante qualità umane, ha grandi qualità tecniche. Sono contento di averlo messo subito a disposizione del mister. Non voglio dargli troppe responsabilità, ma gli ho detto che deve essere un grande esempio per i compagni. Lui è un esempio anche in allenamento, non molla mai".

Com'è nata la trattativa per Rodriguez?

"È un leader perché è un dato di fatto, un qualcosa di vissuto. E le esperienza passate ti portano a essere un punto di riferimento per gli altri. Con esperienza e qualità umane può diventare un riferimento. Aveva una situazione al Milan borderline, potevamo parlarne e abbiamo deciso subito di puntare su di lui".