In casa Torino permangono alcuni dubbi circa l'apporto di Simone Zaza, attaccante arrivato in estate per 14 milioni di euro. Il giocatore si è integrato bene nel gruppo ma a livello statistico ha reso meno di quanto ci si aspettasse, ma per Tuttosport il futuro non è in discussione e parlerà ancora granata, soprattutto perché il presidente Cairo continua a crederci tanto. Per questo in estate, nonostante gli interessi pervenuti da Sassuolo, Betis Siviglia e dalla Cina, Zaza resterà con ogni probabilità a Torino.