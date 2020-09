"Tornerai più forte". I messaggi dal cuore per Zaniolo: è rottura del crociato sinistro

"Tornerai più forte". "Non si molla". "Finirà pure questa". Un infortunio senza colore ma che unisce tutta la stampa e i tifosi italiani. Messaggi che arrivano dritti dal cuore per Nicolò Zaniolo. L'esito della visita a Villa Stuart ha evidenziato la rottura del legamento sinistro per il trequartista della Roma. Tra oggi e domani l'operazione, il 2020 per Zaniolo è già finito.

Forza Nicolò!

Tornerai ancora più forte.

Il futuro è tuo.#Zaniolo — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) September 8, 2020

FORZA NICOLO' NON SI MOLLA NIENTE https://t.co/uC3CT8QOjT — Marco Esposito (@betman) September 8, 2020

Esami strumentali hanno appena confermato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Deve operarsi domani a Villa Stuart.

Altro stop di 6 mesi.

Forza. Forza Nicolò. Finirà pure questa. @SkySport #Zaniolo pic.twitter.com/CttY4oWCqT — Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 8, 2020

Speravamo non fosse così grave...un abbraccione 🤗 https://t.co/Sp5xabUeJ8 — Noso (@ilNoso) September 8, 2020