Toro, spunta Kamano: l'alternativa a Verdi arriva dal Bordeaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le difficoltà proprie nel trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis o causate dall’inserimento della Sampdoria, il Toro continua a non affondare il colpo decisivo per Simone Verdi. Il classe ’92 di proprietà del Napoli resta il primo della lista tra i rinforzi per l’attacco, ma l’operazione resta in una fase di stallo, con il testa a testa granata-blucerchiato che prosegue. Da via Arcivescovado hanno in mano la preferenza del giocatore, eppure la distanza con la dirigenza partenopea rimane. Così, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava si stanno guardando intorno: Rodrigo De Paul resta sullo sfondo, mentre dalla Francia spunta il nome nuovo.

Chi è Kamano – Si tratta di François Kamano, attaccante di proprietà del Bordeaux, ormai fuori dal progetto tecnico del club transalpino. Classe 1996, lo scorso anno ha totalizzato 51 presenze complessive trovando anche 13 reti. Può giocare esterno a destra, perno centrale del tridente, ma anche largo a sinistro, proprio ciò che cerca il Toro e serve a Walter Mazzarri. La valutazione, però, è piuttosto alta: da Bordeaux chiedono almeno 15 milioni di euro, i contatti sono appena cominciati. Se non altro, però, come profilo rientra perfettamente nelle richieste del tecnico.

Concorrenza folta – A complicare ulteriormente l’operazione c’è la folta concorrenza per Kamano, che specialmente in Ligue 1 fa gola a molti. Da tempo è finito nel mirino del Monaco, mentre il nuovo direttore sportivo Monchi vorrebbe portarlo a Siviglia. Ecco i due principali pericoli per il Toro, che si guarda intorno per trovare il profilo giusto per l’attacco di Mazzarri. Verdi resta in pole e in cima alle preferenze, il nome nuovo è Kamano.