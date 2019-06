Totti su Pellegrini: "E' un ragazzo speciale. Serve un romano in squadra"

Se da oggi Francesco Totti e Daniele De Rossi sono il passato della Roma, il presente e il futuro del club giallorosso passa nelle mani di Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Su quest'ultimo lo stesso Totti quest'oggi ha dichiarato: "Florenzi non l'ho sentito, ho sentito Lorenzo e gli faccio i complimenti per ieri. Non ci credeva, ma ci crederà. A lui gli ho promesso tante cose e spero che queste cose possano avverarsi. E' un ragazzo speciale, forte, una persona pulita che può dare tanto a questa maglia. E' tifoso della Roma e qualche romano in squadra serve sempre perché a vedere dopo una sconfitta un giocatore ridere, girano le p..., o a vedere qualche dirigente che è contento che si perde".