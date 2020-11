Udinese, Becao: "Un punto importante dopo un momento difficile. Ora sfruttiamo la sosta"

Al termine del pareggio maturato sul campo del Sassuolo, Rodrigo Becao ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Questo per noi è un punto molto importante, venivamo da due sconfitte ed eravamo in un momento difficile, prendiamo questo punto e ce lo portiamo a casa. Ora abbiamo la sosta per le nazionali e dobbiamo sfruttare questi giorni per arrivare al meglio sia mentalmente che fisicamente alla prossima sfida contro il Genoa. Se il reparto difensivo funziona bene, tutta la squadra ne riceve i benefici, oggi però tutti hanno fatto una grande partita e voglio ringraziare i miei compagni".