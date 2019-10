Udinese, De Paul: "Voglio dare sempre di più per questa società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, commenta ai microfoni di Udinews.tv il successo ottenuto con il Torino: "Sono molto contento per questa vittoria. Ce la meritavamo e credo che abbiamo fatto una grande partita, tanto che non so nemmeno se il Torino ha calciato in porta anche solo una volta. Oggi abbiamo difeso bene e siamo ripartiti quando era il momento di provare a fare male agli avversari. Certamente la differenza la fa il gruppo e noi dobbiamo essere forti come lo siamo in questo momento, sia dentro che fuori dal campo. Siamo tutti soddisfatti perché volevamo regalare una vittoria alla nostra gente che se lo merita. Impiegato in diversi ruoli? Anche in nazionale vengo schierato a centrocampo ma a me piace perché gioco molto più spesso il pallone e mi prendo più responsabilità, poi chiaro che in nazionale giocherei comunque in ogni posizione. Io voglio sempre dare di più, anche e soprattutto per la fiducia che ricevo dalla città e dalla società".