Udinese, Gotti: "Dieci indisponibili tanti per noi. Pereyra fermo per questioni burocratiche"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano dopo la sconfitta interna contro lo Spezia: "Oggi non hanno funzionato diverse cose. Non ha funzionato per esempio il fatto che dobbiamo segnare quando abbiamo delle occasioni come quelle che ci sono capitate e, pur concedendo pochissimo, prendiamo due gol con Musso che non fa nemmeno una parata. Oggi abbiamo grandi demeriti ma direi che il risultato ci ha puniti anche oltre alle nostre colpe. Dieci indisponibili sono tanti, alcuni sono giocatori importanti per noi, ovviamente cambia la cifra tecnica, la solidità, l’esperienza che c’è in campo per la Serie A”.

A che punto è Pereyra?

"È fermo per questioni burocratiche, serve il transfert per il permesso di lavoro, non so se ci sarà sabato”.

Palumbo ha esordito in un contesto difficile esprimendo comunque personalità.

“Ha un futuro radioso davanti, l’esordio dal primo minuto non è quello che speravamo per lui, non è riuscito a proporre quello che fa di solito ma è normale. I ragazzi andrebbero accompagnati e protetti soprattutto all’inizio, ma oggi non eravamo in grado di farlo”

L’Udinese di solito dopo le sconfitte contro le cosiddette piccole reagisce contro le grandi.

“La Roma è fortissima e con un paio di acquisti mirati ha innalzato la cifra tecnica, sappiamo di affrontare un avversario forte, abbiamo anche l’handicap di avere una sola seduta di allenamento oltre a quella di generazione contro una squadra che invece si sta preparando da tutta la settimana. Sarà dura ma ci proveremo”.